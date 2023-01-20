نهيان بن مبارك : الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تزداد تطورا وشراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات في ظل الروابط الأخوية التاريخية القوية التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه امس في قصره معالي في مور الي دهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي والوفد المرافق.

ورحب معاليه بوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي والوفد المرافق وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات والهند وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على تعزيز التعاون مع دول العالم انطلاقا من مبادئها الراسخة في تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني وبما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي.

من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الوثيق مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والدفع بهذه العلاقات الراسخة إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.

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