رئيس الدولة يعلن 2023 "عاماً للاستدامة" في الإمارات

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» أن 2023 سيكون عاماً للاستدامة في الإمارات يواكب استضافة الدولة "كوب 28". مشيراً سموه إلى أن تاريخ الإمارات ومنهجها في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.

ودعا سموه جميع أفراد المجتمع إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "بإذن الله سيكون 2023 "عاما للاستدامة" في دولة الإمارات يواكب استضافتنا لــ "كوب 28" .. تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا".

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