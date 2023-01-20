"فرصة أمل" بشرطة أبوظبي تتلقى 331 طلباً للعلاج في 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي 331 طلباً للعلاج من مرض إدمان المواد المخدرة خلال العام 2022 بطريقة تضمن لهم السرية التامة استجابة لخدمة " فرصة أمل".

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن برنامج "فرصة أمل" يسعى إلى تعزيز الوقاية توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج في إطار جهودها المستمرة لمساعدة هذه الفئة من التخلص ونبذ هذه العادة السيئة ومنع تطور الادمان ونشر ثقافة الوعي بين الجمهور حول مخاطر الادمان.

وذكر أن المؤشرات الحالية توضح حجم التفاعل الكبير مع الخدمة حيث بلغ عدد الاستفسارات 138 استفسارًا من الجمهور خلال العام 2022 حول مزاياها وأهميتها، وزار الموقع التوعوي الإلكتروني للخدمة 65374 شخصًا.

وأكد دور الآباء والأمهات في تقديم النصح والإرشاد للأبناء للابتعاد عن افة المخدرات وحمايتهم من العوامل التي قد تجرهم إلى هاوية التعاطي والإدمان والذي قد يقود في كثير من الأحيان إلى الوفاة لافتاً إلى أن فرصة التقدم بطلب العلاج موجودة من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للاطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج. www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/

ومن جانبه ذكر المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين أن المادة رقم 89 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021 نصت على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو ممن يتولى تربيته إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز