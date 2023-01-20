الإمارات تشارك في اجتماع دولي لمستشاري الأمن الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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شارك سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في اجتماع عقد أمس عبر الاتصال المرئي بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وضم الاجتماع كلاً من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني في مملكة البحرين، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وتساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وناقش الحضور عدداً من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة وجمهورية الهند وإسرائيل، إضافة إلى منتدى النقب الذي عُقد مؤخراً في أبوظبي.

وبحث المشاركون التقدم المحرز بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية.

ورحب المشاركون باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب28» والتي ستعقد أواخر العام الجاري.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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