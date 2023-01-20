سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طلاب دفعة اليوبيل الفضي بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة «دفعة اليوبيل الفضي»، لفصلي الصيف 2021 - 2022، والخريف 2022 - 2023، لدرجة البكالوريوس من مختلف الكليات.

وذلك في قاعة المدينة الجامعية. وألقى سموه كلمة، هنأ فيها الخريجين والخريجات، قائلاً: «عندما وقفت هنا في تخريج الفوجين الماضيين، كنت أحرص على أن أذكر أمام زملائكم وزميلاتكم بعض منجزات جامعة الشارقة، لكي يفخروا بها، وبالشهادات التي سيحصلون عليها، وأعتقد أن هذه الدفعة هي الأوفر حظاً، فأنتم دفعة اليوبيل الفضي، فهنيئاً لكم، وهنيئاً لكل من وقف خلفكم وخلف اجتهادكم».

تهنئة

وأضاف سموه: «التهنئة كذلك للأساتذة الذين بذلوا الكثير لغرس قيم المعرفة والثقافة في نفوسكم».

وتناول سموه إنجازات جامعة الشارقة، مشيراً إلى مكانتها المرموقة، قائلاً: «جامعتكم وهي تحتفل بمرور خمس وعشرين سنة، منذ أن أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما زالت تجني ثمار الاجتهاد والحرص، فترتقي لتصبح الأولى على مستوى الدولة.

وتقفز مئة وخمسين مرتبة ضمن أفضل ثلاثمئة جامعة، بحسب تصنيف التايمز، لتقييم الجامعات العالمية للعام ألفين وثلاث وعشرين، فحق لكم أن تفخروا بجامعتكم، وحق لنا أن نفخر بكم، لأنكم جزءٌ من هذا الإنجاز».

واختتم سمو رئيس جامعة الشارقة كلمته، موجهاً النصح والإرشاد إلى الخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح، قائلاً: «تبدؤون اليوم مرحلة جديدة من مراحل الحياة، تحتاج منكم نفوساً وقّادة متطلعة إلى العُلا، متسلحة بالإصرار والعزيمة، فانطلقوا في تحصيل المزيد من العلم، أكملوا دراستكم، وانقلوا ما تعلمتموه لميادين العمل، واحرصوا على الاستفادة من الذين سبقوكم، وتذكروا، أبواب الرزق كثيرة، تحتاج منكم إلى كثير من الطرق، أسأل الله أن يفتح لكم أبواب رزقه، وأن يفتح عليكم فتوح العارفين الساعين في الخير في كل ميادين الحياة».

شكر

وألقى الخريج جاسم جمعة المراشدة، كلمة الخريجين، قدم فيها شكر دفعة الخريجين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومؤسس جامعة الشارقة، الذي يعمل على رعاية الإنسان وبنائه، وعلى تأسيس منارات علمية مشرقة تنير دروب الأجيال على مرّ السنين. وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتسليم الخريجين شهاداتهم، مهنئاً إياهم بالتخرج. وفي نهاية حفل التخريج، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، بمصافحة الطالب فريد محمد فريد العولقي، وتهنئته وأسرته، بمناسبة تفوقه وتخرجه بمرتبة الشرف الأولى، وبمجموع 4/‏4 من تخصص التقنيات الحيوية.

حضور

حضر حفل التخريج كل من: الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من رؤساء الدوائر الحكومية، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وجمع من أهالي الخريجين.

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