سفيرة الدولة تقدم نسخة من أوراق اعتمادها للخارجية النرويجية

المصدر: (أوسلو - وام)

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قدّمت فاطمة خميس المزروعي نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لدولة الإمارات في مملكة النرويج إلى تون أليرس رئيسة المراسم في وزارة الخارجية النرويجية.

وتمنت تون أليرس للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها بما يسهم في ارتقاء العلاقات بين البلدين.

بدورها، أعربت السفيرة المزروعي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة النرويج، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين الصديقين.

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