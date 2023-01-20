سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2023 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة المُرافق لهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للبلدية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في البلدية، بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (1) لسنة 2023 م، بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، برئاسة عفاف إبراهيم المري، وعضوية كل من التالية أسماؤهم: الدكتور جاسم محمد الحمادي، أميناً عاماً، وحميد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبد الله الخيال وعيسى هلال الحزامي ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي وفاطمة موسى البلوشي وإيمان راشد سيف.

وبحسب القرار، يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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