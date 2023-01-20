«المعاشات»: لا بد للموظف إدراك العناصر المهمة المتعلقة براتب حساب الاشتراك

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه عند توقيع عقد عمل جديد في القطاع الحكومي، لا بد للموظف أن يدرك بعض العناصر المهمة المتعلقة براتب حساب الاشتراك، باعتبارها المكون الرئيس لمعاشه، بهدف توفير حياة كريمة للمؤمن عليه، ولتقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي فيما بعد، بما يضمن له الحياة الكريمة.

توعية

وأوضحت الهيئة في فيديو تعريفي لها على منصاتها الرقمية على ضرورة تعريف المؤمن عليه بالعناصر الرئيسية الخمسة التي يتوقف عليها احتساب راتب حساب الاشتراك لدى الهيئة في القطاع الحكومي، وهي الراتب الأساسي، علاوة الأبناء، غلاء المعيشة، بدل السكن، العلاوة الاجتماعية، وأشارت الهيئة في سياق متصل أن معرفة راتب حساب المعاش هو الأساس لهذا الاحتساب، ويستخرج هذا الراتب من خلال متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي عن آخر ثلاث سنوات من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك وتحسب وفقاً للشهور.

تفاصيل

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أنه إذا كان الراتب الإجمالي لأحد المؤمن عليهم 31 ألف درهم، بحيث يتكون الراتب الأساسي من 1500 درهم، وعلاوة غلاء المعيشة من 2000 درهم، وعلاوة اجتماعية للمواطن 3000 درهم، وعلاوة الأبناء 3000 درهم، وبدل السكن 1500 درهم، وبدل طبيعة العمل 4000 درهم، وبدل المواصلات 2500 درهم، وهنا يتم احتساب راتب الاشتراك من خلال العناصر الخمسة الأساسية حسب ما نص عليه القانون، بدون احتساب بدل طبيعة العمل وبدل المواصلات، وهنا يبلغ إجمالي راتب حساب الاشتراك 24500 درهم، وهو الراتب الذي يتم التسجيل به عند هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء عليه يتم احتساب مستحقات المؤمن عليه.

وأكدت الهيئة ضرورة التواصل من خلال قنواتها الرسمية المعتمدة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بآليات احتساب الاشتراك واحتساب المعاش لتمكين كافة المشتركين في الهيئة من الإلمام بالقانون ومعرفة حقوقهم وأفضل الممارسات أثناء وجودهم على رأس عملهم.

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