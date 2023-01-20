شرطة دبي تستعرض خدماتها الذكية والنوعية في ختام «إنترسك»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 24 من المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة «إنترسك»، في مركز دبي التجاري العالمي، عارضةً الخدمات النوعية والذكية التي يوفرها نظام برنامج المفقودات والمعثورات، وموقع شرطة دبي الإلكتروني، ومركز الاتصال 901، إلى جانب خدمات مركز شرطة الخيالة.

وشهدت منصة شرطة دبي على مدار 3 أيام من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين اطلعوا على أبرز الابتكارات الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، واستمعوا لشرح حول الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، خصوصاً المتعلقة بمجال الأمن والسلامة العامة.

وقدمت شرطة دبي في اليوم الثالث والأخير من المعرض شرحاً للزوار حول نظام برنامج المفقودات والمعثورات الذكي، الحائز على الاعتماد العالمي في الابتكار، والمرتبط مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، وجميع شرائح المجتمع بصورة ذكية ومبتكرة.

ويعد نظام المفقودات إحدى أبرز الخدمات الاستباقية التي تقدمها شرطة دبي لجميع المتعاملين داخل وخارج الدولة، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من لحظة تقديم المعاملة وصولاً إلى استلام المفقودات.

خدمات 901

وشهد معرض «إنترسك» تقديم شرطة دبي شرحاً للخدمات التي يقدمها مركز الاتصال 901، والمُخصص للحالات غير الطارئة.كما قدم مركز شرطة الخيالة شرحاً إلى زوار المعرض حول الخدمات التي يقدمها إلى الجمهور، ومنها تدريب الفروسية، وخدمة تأهيل الفرسان لسباقات القدرة والتحمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز