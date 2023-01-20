25 % انخفاضاً في زيجات المواطنين والمواطنات من جنسيات أخرى

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أشارت أحدث إحصاءات وزارة العدل، إلى تسجيل انخفاض في نسبة زواج المواطنين، ذكوراً وإناثاً، من غير المواطنات وغير المواطنين، خلال العام الماضي، في المحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، والمسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، بواقع 25.5 %، بالمقارنة مع عام 2021.

وبينت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، أمس، انخفاضاً في إجمالي عدد تلك الحالات الزواج، من 739 عقد زواج في عام 2021، إلى 551 عقد زواج بنهاية 2022.

وتفصيلاً، انخفض إجمالي عدد حالات زواج المواطنين من غير المواطنات من 615 عقد زواج في عام 2021، إلى 466 عقد زواج خلال 2022، بانخفاض قدره 149 عقد زواج، بنسبة وصلت إلى 24.3 %، كما سجلت أعداد زواج غير المواطنين (ذكور) بمواطنات انخفاضاً، إذ انخفضت من 124 عقد زواج في عام 2021، إلى 85 عقد زواج بنهاية 2022، بـ31.5 %.

الشارقة

وسجلت إمارة الشارقة العدد الأكبر في إجمالي عدد عقود زواج المواطنين ذكوراً وإناثاً، من غير المواطنات وغير المواطنين، خلال 2022، بواقع 274 عقد زواج، منها 228 حالة زواج لمواطن من غير مواطنة، و46 حالة زواج لمواطنة من غير مواطن، تلتها إمارة عجمان، التي سجلت 197 عقد زواج، منها 173 زواج مواطن من غير مواطنة، و24 لمواطنة من غير مواطن، ثم الفجيرة بـ 60 عقد زواج، توزعت على 48 زواجاً لمواطن من غير مواطنة، و12 زواجاً لمواطنة من غير مواطن، وأم القيوين بواقع 20 عقد زواج، منها 17 زواجاً لمواطن من غير مواطنة، و3 حالات زواج لمواطنات من غير مواطنين. وكانت وزارة العدل وفرت خلال السنوات الماضية، خدمة عقود الزواج «عن بعد»، بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحدّ من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين، في ظل جائحة «كوفيد 19».

ويتميز نظام الزواج «عن بُعد»، بعدم الحاجة إلى حضور جميع الأطراف إلى المحكمة، ما يضمن تفادي الاختلاط المباشر، وتقليل فرص انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء. ويمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي، والتوقيع عبر الإنترنت المصدق، الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية للحضور، بغض النظر عن مواقعهم، مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين.

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