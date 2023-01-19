ختام الدورة «24» من «إنترسك 2023»

المصدر: دبي- وام

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اختتمت اليوم الدورة الـرابعة والعشرون من معرض إنترسك 2023، المتخصص في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، والذي شهد الكثير من الفعاليات المتنوعة.

واستقطب المعرض أكثر من 800 جهة عارضة من 55 دولة في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد مؤتمر الصحة والسلامة حضوراً واسعاً من خلال ندوةٍ سلّطت الضوء على مواضيع القيادة ورسم الاستراتيجيات، ونظمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية جلسة بعنوان «رحلة إلى مدينة ذكية وآمنة» في إطار مؤتمر الصحة والسلامة ليتيح لمجتمع الأمن التجاري الدولي منصة لمناقشة المواضيع الملحة وتبادل الخبرات والعمل لإنشاء مجتمع أكثر استدامة وأماناً وذكاءً وتفاعلاً.

كما قدم «إنترسك» للمرة الأولى في دورته الدورة الـرابعة والعشرين عرضاً خاصاً بالملابس المخصصة للسلامة، بمشاركة علاماتٍ بارزة مثل إم إس إي سيفتي وكيفانك جروب وسنتوريون ودراجر وسينسور زون وغيرها من الشركات.

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