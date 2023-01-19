22 يوماً من الفحص المجاني لسرطان الثدي في إمارات الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

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خصصت مسيرة «فرسان القافلة الوردية» 9 عيادات ثابتة في ستٍّ من إمارات الدولة، والتي تبدأ تقديم الفحوصات المجانية للكشف عن سرطان الثدي والتوعية بأخطاره لمختلف أفراد المجتمع رجالاً ونساء، من المواطنين والمقيمين، ابتداء من غداً وحتى 10 من فبراير القادم، حيث تستقبل فرقها الطبية أفراد المجتمع الراغبين بإجراء الفحوصات وطرح استفساراتهم حول المرض ما بين الساعة 4 ـ 10 مساء.

وتسعى القافلة الوردية إلى تخصيص عيادات ثابتة قبل انطلاق مسيرة «فرسان القافلة الوردية» في الرابع من فبراير، إلى توفير خدمات التشخيص المبكر لسرطان الثدي لأكبر عدد من الأفراد، ونشر التوعية بأساليب الفحص والوقاية منه، والطرق الكفيلة باكتشاف المرض في وقت مبكر، إضافة إلى تقديم الجلسات التوعوية والمبادرات الإرشادية حول المرض.

ففي الشارقة، خصصت القافلة الوردية ثلاث عيادات ثابتة، حيث تستقبل الجمهور في واجهة المجاز المائية، وميغا مول، ومركز اللولو للتسوق فرع البطينة.

وتقدم العيادة الثابتة في دبي خدمات الفحص المجاني في كل من مردف سيتي سنتر ومركز اللولو للتسوق في البرشاء، أما في عجمان فخصصت القافلة الوردية عيادة السوق الصيني لإجراء عمليات الفحص للرجال والسيدات.

بينما تستقبل أم القيوين الراغبين بإجراء الفحوصات والاستشارات المجانية في مركز اللولو، مول أم القيوين وفي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، يتمكن المواطنون والمقيمون، رجالاً ونساءً، من إجراء الفحوص الطبية وفحوص الكشف عن سرطان الثدي في العيادات الثابتة التابعة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، الموزعة على مركز اللولو في مول رأس الخيمة ومركز لولو للتسوق في لولو مول الفجيرة.

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