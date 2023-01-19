رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة.. بحثا خلاله علاقات البلدين وسبل تطويرها.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال أهمية استمرار التواصل ودفع الحوار للخروج بحلول سياسية للأزمة الأوكرانية في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي فرضتها على العالم أجمع.

كما أكد سموه النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم العون لشعوب العالم كافة في مختلف الظروف.. مشدداً سموه على دعم دولة الإمارات لجميع المبادرات والجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام.

كما قدم سموه تعازيه إلى الرئيس فلوديمير زيلينسكي في مقتل دنيس موناستيرسكي وزير الداخلية الأوكراني، وعدد من المسؤولين والمدنيين إثر حادث تحطم طائرة.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني الذي تواصل دولة الإمارات تقديمه للشعب الأوكراني ولدور سموه الفاعل من أجل السلام.

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