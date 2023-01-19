(طرق دبي) تفتتح مركز كويك لفحص وتسجيل المركبات في سيح شعيب

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أخيراً، مركز كويك لخدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات في منطقة سيح شعيب، بطاقة استيعابية تبلغ 500 مركبة، وذلك بهدف توسيع نطاق خدمات مراكز الفحص الفني في إمارة دبي، تماشياً مع رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، ورسالتها الهادفة إلى توفير تنقل آمن وسهل، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة، ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

ويقع مركز كويك لخدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات، في مدينة دبي الصناعية، ويخدم منطقة سيح شعيب، مستهدفاً الشركات والأفراد على حد سواء، ويضم (8) حارات فحص، خمس منها لفحص المركبات الثقيلة، وثلاث حارات للمركبات الخفيفة، وحارة واحدة للفحص الشامل، ويقدم المركز كذلك خدمة الفحص المتنقل للمركبات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، وخدمة الفحص الشامل للمركبات والخدمة المميّزة (VIP)، التي تمكن المتعاملين من الحصول على الخدمة المطلوبة بشكل أسرع، وخدمة طباعة رقم الشاصي، كما يضم المركز مصنعاً للوحات وورشة لتصليح المركبات الخفيفة والثقيلة. ويقدم المركز جميع الخدمات المتعلّقة بالفحص والترخيص للمركبات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، من الساعة 07:00 صباحاً حتى الساعة 10:30 مساءً.

وأشار عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، على هامش افتتاح مركز كويك للفحص الفني في منطقة سيح شعيب، إلى حرص الهيئة على توسيع وتعزيز وتحسين خدماتها المقدّمة إلى الجمهور، ومنها خدمات فحص وتسجيل المركبات بأنواعها.

وتفصيلاً، قال آل علي: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي دائماً، على توسيع وتطوير وتعزيز باقة خدماتها المقدّمة إلى الجمهور، واليوم توسع خدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات، بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص، وتقدم خدمات متميّزة بمستوى عالمي، وذلك من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال، مستفيدة من تبادل المعلومات والخبرات، لتعزيز هذه الخدمات والعمل على تحسينها باستمرار».

بدوره، ثمّن محمد خليفة، المدير التنفيذي لمركز كويك، جهود فريق العمل التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومساندتهم الفاعلة، ودعمهم المتواصل في تعزيز الخدمات التي تقدمها مراكز الفحص الفني في إمارة دبي، لإسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع.

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