«سيرا» توقع مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري، وذلك ضمن فعاليات معرض انترسيك 2023، المؤتمر التجاري الرائد للأمن والسلامة والحماية من الحرائق، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي. ويأتي ذلك انطلاقاً من الأهمية التي توليها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» لفرص التعاون المشترك مع مختلف الجهات ومقدمي الخدمات المتنوعة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة والسعي المستمر للتسهيل على عملائها من الشركات العاملة في قطاع الأمن الخاص في إمارة دبي أو الكوادر الأمنية الخاضعة لها، بالإضافة لموظفي المؤسسة والمميزات التي تقدمها لهم. وتهدف المذكرة لتقديم خدمات بنك دبي الوطني لكل من المتعاملين والموظفين بشكل مباشر من خلال العديد من الخطط والإجراءات التي اتفق عليها الطرفان والتي من شأنها تيسير الإجراءات البنكية وطلبات الخدمات، لاسيما فيما يتعلق بتقليل وقت المعاملات والتقديم من خلال منصات متعددة. ووقع المذكرة كل من خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة وفهد المهيري المدير العام لبنك دبي التجاري في منصة سيرا بالمعرض.

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