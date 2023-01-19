شرطة دبي تستقبل وفداً من جامعة نافارا الإسبانية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، وفداً من كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة نافارا الإسبانية، إحدى أفضل 10 كليات في العالم، برئاسة البروفيسورة موريس لاهير، وذلك للاطلاع على أحدث الأنظمة في إدارة العمليات والخدمات في شرطة دبي.

ورحب اللواء السويدي بأعضاء الوفد الضيف، الذي يضم 44 طالباً وطالبة من الدراسات العليا بالكلية من 32 جنسية مختلفة، والطاقم الأكاديمي المشرف على الزيارة، متمنياً التوفيق لهم في الاطلاع على أحدث أنظمة العمل واستراتيجية إدارة العمليات والخدمات في شرطة دبي.

واصطحب اللواء السويدي الوفد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في القيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة.

ثم انتقل الوفد إلى مبنى أمانة مجالس المبادرات الحكومية في مقر القيادة، والتقى رؤساء المجالس العشرة، التي تتمثل في مجلس العلماء، والطلابي، والابتكار، والشرطة النسائية لإسعاد المجتمع، والسعادة والإيجابية، والطلبة المُبتعثين، والقيادات الشابة، وأصحاب الهمم، ومجلس طلبة الجامعات والكليات، ومجلس الرياضيين، واطلع على أبرز جهودهم في دعم استراتيجية شرطة دبي.

كما زار الوفد مركز الشرطة الذكية «SPS» بالقيادة، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي توفرها المراكز من باقات متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، التي يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان «SPS»، أو «درايف ثرو»، أو «ووك إن»، وتقدم بـ7 لغات، على مدار الساعة.

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