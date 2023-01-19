طابع بريدي احتفاءً بالذكرى الخمسين للعلاقات الإماراتية المصرية

المصدر: وام

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أعلنت "مجموعة بريد الإمارات" إطلاق طابعٍ بريدي تذكاري مشترك، بالتعاون مع "البريد المصري"، للاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، وذلك على هامش الاجتماع الـ42 للجنة العربية الدائمة للبريد، حيث يجسد الطابع التذكاري روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين.

وأعرب عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات"، عن سعادته بإصدار الطابع البريدي التذكاري الجديد احتفاءً بخمسة عقودٍ من التعاون والشراكة والأخوة التي جمعت دولة الإمارات بجمهورية مصر الشقيقة.

وأضاف أن "مجموعة بريد الإمارات" تجدد التزامها بتوظيف كامل خبراتها وإمكاناتها لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، وأداء دورها على أكمل وجه بوصفها مزوداً رائداً لخدمات الشحن والبريد والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً مثالياً، للعَلاقات القوية والثقة المتبادلة بين الشعبين، وعلاقات تعاون وثيقة وبنَّاءة في جميع المجالات، مشيراً إلى أن العَلاقات المصرية الإماراتية تسودها الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين.

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