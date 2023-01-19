وفد الشعبة البرلمانية يشارك في اجتماعات الجلسة العامة الـ"3" للبرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: وام

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يشارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان واجتماعات لجانه الدائمة التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير الجاري.

يضم وفد الشعبة في عضويته كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي والموقف من إعداد رؤية أو إستراتيجية للأمن الغذائي العربي.

وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مسودة الاستبيان الخاص بمحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وورقة بشأن توصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ cop 27 التي عقدت في القاهرة، وورقة بشأن حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، وورقة بشأن إدراج التغذية المدرسية في موازنات الدول العربية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وإنشاء قاعدة بيانات بالتشريعات الوطنية العربية ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

من جانبها تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الحالي 2023، ومذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم العربي، ومحاور تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية للعام 2022، ومذكرة بشأن رسالة اتحاد خبراء الضرائب العربي بشأن انضمام البرلمان العربي للاتحاد.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، المسودة الثانية لمشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال و أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026، والمسودة الثالثة لمشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2021، والمسودة الثانية لمشروع قانون استرشادي عربي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومقترح مكتب البرلمان العربي لتعديل مادة نظام موظفي البرلمان العربي.

كان محمد أحمد اليماحي قد شارك في اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد قبيل افتتاح أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي.

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