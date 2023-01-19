انتخاب حمد الرحومي رئيساً للجنة رؤساء اللجان بـ«الوطني الاتحادي» ومحمد الكشف مقرراً

المصدر: وام

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عقدت لجنة رؤساء اللجان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تم خلاله انتخاب سعادة حمد أحمد الرحومي رئيسا للجنة بالتزكية، وسعادة محمد عيسى الكشف مقررا للجنة.

وتتكون اللجنة من معالي الدكتور علي راشد النعيمي وسعادة كل من : ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور طارق حميد الطاير، وضرار بلهول الفلاسي، وعدنان حمد الحمادي، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي.

وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.

كما تختص اللجنة بدراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، وتنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها، وكذلك الإخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة، والتنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات، والزيارات الميدانية للجان المجلس، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.

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