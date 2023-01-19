حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس جمهورية بالاو

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين رأس الخيمة وجمهورية بالاو، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد.

من جانبه أكد فخامة سورانجل ويبس، سعي بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات مشيداً بمكانتها وحضورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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