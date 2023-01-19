رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ برئيس مجلس الشورى العماني وتبادل معه الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التاريخية الخاصة التي تربط دولة الإمارات بسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء .. معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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