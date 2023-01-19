"الخارجية": إجراءات جديدة لتصديق الفواتير التجارية إلكترونياً اعتباراً من 1 فبراير

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها ستشهد نقلة نوعية بدءاً من الأول من فبراير 2023.

وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة التصديقات عبر تطبيقها الذكي، التي تتيح للمتعاملين تصديق الوثائق والمستندات الرسمية بأنواعها المختلفة والشهادات والفواتير، بكل سهولة.

ولفتت الوزارة إلى أنه اعتباراً من الأول من الشهر القادم سيتم تطبيق رسوم 150 درهماً على تصديق الفواتير التجارية إلكترونياً التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر، وتطبيق غرامة 500 درهم في حال عدم تصديق فواتير الواردات خلال 14 يوماً.

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المستوردين ووكلاء الشحن ووكلاء التخليص والمخلصين الجمركيين على التدريب على النظام الجديد. مشيرة إلى أن التدريب على النظام مجاني ومتاح لجميع المتعاملين عبر الانترنت.

وكانت قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد قامت بتفعيل آلية لإنجاز المعاملات عن طريق موقعها الالكتروني وتطبيقها الذكي من خلال التعاون مع (بريد الإمارات) وذلك لإتمام عملية التصديق من خلال استلام وتسليم المعاملة من المتعامل من موقعه دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

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