رئيس الدولة يبحث العلاقات الأخوية مع الرئيس المصري

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في مجلس قصر البحر أخاه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وتبادل سموه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين ومتانتها وما تستند إليه من أسس راسخة من المحبة والأخوة.

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو الصديقة الذي يزور البلاد حالياً لحضور«أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

حضور

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

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