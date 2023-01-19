مشاركة إماراتية في اجتماع اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس

المصدر: دافوس - البيان

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شاركت دولة الإمارات ممثلة بهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، في اجتماع اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس ضمن منتدى الاقتصاد العالمي 2023، والذي يقام في دافوس بحضور ومشاركة الحكومات والشخصيات وصناع القرار حول العالم. وناقش الحاضرون خلال الاجتماع، أبرز الآليات والمبادرات التي من شأنها تحقيق واستخلاص أفضل النتائج من تقنيات الميتافيرس، والقرية التعاونية العالمية، والتي تعتبر قرية افتراضية ضمن عالم الميتافيرس.

كما حضر الاجتماع كل من كنت ووكر، مسؤول العمليات العالمية لدى «غوغل»؛ ويات سيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا؛ وبيغي جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك ليب؛ جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا؛ نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في ميتا؛ جودسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري الأول في مايكروسوفت؛ كلاوس شواب، مؤسس منتدى الاقتصاد العالمي دافوس؛ جيريمي يورجنز، مدير عام المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وكاثي لي، عضو اللجنة التنفيذية في منتدى الاقتصاد العالمي.

وخلال الاجتماع، أكد المشاركون الأعضاء في اللجنة، على ضرورة الإسراع في إنجاز وتطوير أنظمة حوكمة واضحة ومتكاملة تحكم قطاع الميتافيرس، وتضمن سلامة وأمن بيانات المستخدمين والجهات التي تعتزم استخدامه، مؤكدين على أهمية دور الحكومات حول العالم، في نص القوانين والتشريعات اللازمة في هذا الإطار، بما يهدف إلى تطوير بيئة تشريعية تتوافق مع احتياجات الميتافيرس وما تحتاجه من حرص على سلامة المستخدمين وسرية بياناتهم ومعلوماتهم.

وقالت هدى الهاشمي، إن دولة الإمارات كانت السباقة في إطلاق المبادرات والسياسات الخاصة بصناعة الميتافيرس، بما يعكس حرص قيادتها على تطوير مجتمع رقمي متقدم، وسط بنية تشريعية متكاملة تحمي المجتمع من المخاطر الرقمية، وتساهم في دفع مسيرة التقدم والريادة في الدولة، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.

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