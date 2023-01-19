مسؤولون فندقيون: إنجاز جديد يعكس تميز دبي السياحي عالمياً

المصدر: دبي – البيان

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أكد مسؤولو مجموعات فندقية أن فوز دبي بالمرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم بحسب قائمة «تريب أدفايزر» يشكل إنجازاً جديداً يعكس تميز دبي السياحي عالمياً، ويجسد ما تحققه من نجاحات في تنمية وتطوير قطاعات السياحة والضيافة والفنادق.

وقال هيثم محمد مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: نحن سعداء وفخورون بأن إمارة دبي قد تلقت جائزة الوجهة العالمية رقم 1، للعام الثاني على التوالي، في حفل توزيع جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر». وأضاف: «تعد الجائزة تقديراً مستحقاً، نظراً إلى الجهود الهائلة التي بذلتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لجلب أحداث عالمية»

وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات ماريوت الدولية في الشرق الأوسط: «تتويج دبي بالمركز الأول كأفضل وجهة سياحية عالمية للعام الثاني على التوالي هو إنجاز استثنائي يعكس المكانة الفريدة لقطاع السياحة في دبي.

حيث تتابع الإمارة مسيرة تطورها بوصفها مركزاً دولياً للأعمال والترفيه، وذلك بفضل قدرتها على التكيف مع التغييرات وتحويل التحديات إلى فرص، فضلاً عن تركيزها الكبير على التميز في الإبداع والابتكار».

وأفاد جوكيم جان سليفير، رئيس «هيلتون» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «إن فوز دبي مرة أخرى بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من «تريب أدفايزر» يعتبر أمراً مهماً ورائعاً، لا سيما في ظل مواصلة جهودها في جذب اهتمام المسافرين من شتى أنحاء العالم، وتقدم دبي للجميع أشياء مميزة، وإننا في هيلتون نفخر بأن نكون جزءاً من قصة النجاح الرائعة هذه التي تثري السياحة العالمية».

وقال مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة: «سجل قطاع الضيافة في العام الماضي قصة نجاح أخرى، وذلك نتيجة للرؤية الواضحة التي تتمتع بها دبي.

وكذلك المنطقة بشكل عام، حول أهمية هذا القطاع، فقد واصلت دبي الحفاظ على جاذبيتها وجهة سياحية مفضلة للزيارة مع استضافتها فعاليات ضخمة، مثل «إكسبو 2020 دبي»، والتي أسهمت بدور محوري في تسريع وتيرة نمو قطاع السياحة في المنطقة، حيث شهدنا ارتفاع نسبة الإشغال، وكذلك زيادة الطلب من المسافرين الدوليين».

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