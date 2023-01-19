1941 مبنى جديداً في دبي خلال 2022

المصدر: دبي- وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة بلغ 1941 مبنى جديداً، في عام 2022، وبمعدل 5.31 مبان جديدة يومياً.

واستحوذت الفلل الخاصة على ما نسبته 64.6% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال 2022 بمجموع 1254 فيلا خاصة. وبلغت حصة الفلل الاستثمارية 13.7% بمجموع 265 فيلا، فيما استحوذت المباني متعددة الطوابق على ما نسبته 9.8% من إجمالي عدد المباني المنجزة، بعد استكمال 191 مبنى متعدد الطوابق. وبلغت حصة المباني العامة نحو 6.7 % بمجموع 131 مبنى، مقابل 5.2% للمباني الصناعية بمجموع 100 مبنى صناعياً.

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة، في يناير الماضي إلى 146 مبنى، مقابل 153 مبنى خلال فبراير، وفي شهر مارس 205 مبانٍ في مارس، بينما وصل العدد إلى 158 مبنى في أبريل. وبلغ عدد المباني المنجزة في مايو 113 مبنى، مقابل 168 مبنى خلال يونيو، و163 مبنى في يوليو الماضي، و148 مبنى في أغسطس، و163 خلال سبتمبر، و157 في أكتوبر، و204 مباني في نوفمبر، و163 مبنى خلال ديسمبر الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز