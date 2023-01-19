محمد بن زايد: حريصون على ترسيخ التعاون بين دولنا لخدمة التنمية والازدهار والاستقرار

المصدر: أبوظبي - وام

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استضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس لقاء أخوياً تشاورياً مع إخوانه قادة الدول الشقيقة كل من، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «سعدت اليوم باستضافة إخواني قادة دول خليجية وعربية في بلدهم الثاني الإمارات.. حريصون على ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولنا في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل».

ويهدف اللقاء الأخوي الذي عقده القادة في العاصمة أبوظبي تحت عنوان «الازدهار والاستقرار في المنطقة»، إلى ترسيخ التعاون وتعميقه بين دولهم الشقيقة في جميع المجالات التي تخدم التنمية والازدهار والاستقرار في المنطقة وذلك عبر مزيد من العمل المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي.

مسارات

وبحث القادة في لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.

كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.

رؤية مشتركة

وأكد القادة الروابط التاريخية الراسخة بين دولهم، في مختلف المجالات، والحرص المتبادل على التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف التحولات في المنطقة والعالم.

كما أكدوا رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وشدد القادة أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة المدخل الأساسي لتحقيق التنمية، وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحولات في مختلف المجالات.

استقبال

وكان قد وصل إلى البلاد أمس صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي القادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.ووصل الدولة في وقت سابق، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

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