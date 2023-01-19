2.8 مليون رحلة عبر «كريم بايك» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم تحقيق 2.8 مليون رحلة عبر (كريم بايك) منذ إطلاقها في فبراير 2020 حتى ديسمبر 2022، ما يعكس ارتفاع الطلب على استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي، ويتماشى مع «استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات».

واهتمام الإمارة بتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل والبدائل الصديقة للبيئة التي تسهم في الحفاظ على جودة الهواء، والحفاظ على صحة المجتمع من خلال ممارسة قيادة الدراجات الهوائية كوسيلة تنقل سهلة وخفيفة وغير مكلفة.

ويسهم تخصيص مسارات الدراجات بمواصفات عالمية عالية الجودة على ضمان الوصول السهل والسريع إلى كافة وجهات دبي المتعددة، كما يعزز مستوى الطلب على استخدام الدراجات، وكذلك في توفير البدائل المناسبة التي تشجع المقيمين والزائرين على رياضة الدراجات الهوائية وغيرها من الأنشطة الصحية.

شراكات مثمرة

بفضل الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وكريم، ارتفع إجمالي عدد محطات (كريم بايك) بدبي إلى 175 محطة في عام 2022، وزاد عدد الدراجات إلى 1750، وفي عام 2022 تم تنفيذ 1.4 مليون رحلة بواسطة دراجات كريم في دبي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 61٪ عن العام 2021. واستخدم العملاء هذه الدراجات لمسافة إجمالية قدرها 5.993.450 كيلومتراً في جميع أنحاء دبي.

حيث امتدت أطول رحلة فردية على مسافة 58 كيلومتراً من القدرة إلى برج أتريا في الخليج التجاري. وبذلك تخلص العملاء من 912 ألف كجم من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل انبعاثات 289 سيارة من ثاني أكسيد الكربون طوال العام. وفي عام 2022، كان هناك 251393 رحلة بواسطة الدراجات بين محطتين، بينما كانت هناك 361357 رحلة مع رحلتين متصلتين أو أكثر من محطة إلى أخرى. وقام السكان بنسبة 83٪ من إجمالي عدد الرحلات، بالمقارنة بنسبة 17٪ حُسِبت لرحلات السائحين.

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