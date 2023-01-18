وكيل وزارة الدفاع يبحث علاقات الصداقة مع مفوض التسليح الفرنسي العام

المصدر: وام

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استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، اليوم، إيمانويل كيفا المفوض العام للتسليح في الإدارة العامة للتسليح الفرنسية، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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