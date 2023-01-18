رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة الرئيس الأمريكي

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً من كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أكدت خلاله التزام بلادها الدائم بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الأمنية وعلاقة الصداقة والتحالف التاريخية بين البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداءات الإرهابية الحوثية على بعض المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

وقدمت شكرها لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28 ".

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد سموه ونائبة الرئيس الأميركي خلال الاتصال الهاتفي، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة والعالم.

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