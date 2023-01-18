محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية كازخستان، وأكد سموه أن العلاقات مع كازخستان متطورة ومتسارعة وخاصة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار.

وقال سموه على حسابه في تويتر "أثناء لقائي اليوم مع فخامة قاسم توكاييف رئيس جمهورية كازخستان .. علاقاتنا مع كازخستان متطورة ومتسارعة وخاصة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار .. دول وسط آسيا تمثل كتلة اقتصادية نامية بقوة .. وحريصون على تطوير علاقات خاصة معهم".

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