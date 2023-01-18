مصدر وهيئة كهرباء ومياه دبي توقعان اتفاقية شراكة لدعم أهداف الاستدامة

المصدر: البيان

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أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة «مصدر» لتسريع التنمية المستدامة، توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لمدة ثلاث سنوات، لرعاية أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية.

ووقع الاتفاقية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة من الجانبين، معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون هيئة كهرباء ومياه دبي الشريك الداعم لحفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بينما ستكون «مصدر» راعي اليوبيل لمعرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية خلال نفس الفترة.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ترتبط هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "مصدر" بشراكة استراتيجية تدعم رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة لرعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة" ورعاية "مصدر" لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، انسجاماً مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تتكامل جهودنا لتطوير حلول ومشروعات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة. ويدعم هذان الحدثان الرائدان الاستراتيجيات الحكومية في دولة الإمارات بما في ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050. وقد أصبح أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض "ويتيكس" منصتين عالميتين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف إلى أحدث التقنيات وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة."

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، «إنَّ أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض ويتيكس حدثين دوليين رئيسيين على جدول فعاليات الاستدامة العالمية، وندرك في مصدر دور المعرض الكبير في دعم الاستدامة، حيث تشارك مصدر في المعرض منذ عام 2016 كراعٍ استراتيجي لسنوات عديدة»، مضيفا «من خلال منصات مثل معرض ويتيكس وأسبوع أبوظبي للاستدامة، تقود دولة الإمارات أجندة الاستدامة العالمية وتضطلع بدور رائد في دفع عجلة العمل المناخي، وسعداء بهذه الشراكة التي ستسهم في تعزيز أهدافنا المشتركة في مجال الاستدامة».

وأطلق أسبوع أبوظبي للاستدامة، لأول مرة في عام 2008 من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة وإحدى أسرع شركات الطاقة النظيفة نمواً في العالم، حيث يتم استضافته في شهر يناير من كل عام، وهو أول تجمع كبير للاستدامة في عام حاسم لدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية سنويًا لعرض التطورات التكنولوجية واستكشاف الاتجاهات في مجال الطاقة وترشيد المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء بيئة مستدامة.

ستضمن اتفاقية الشراكة، مواءمة أكبر بين المنصتين الرئيسيتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات للاستدامة طويلة الأجل وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ودعم جهود الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يقام في دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ويعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة، في ظل رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، تحت شعار "معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28"، وسيجمع قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم، من أجل عقد سلسلة من الحوارات البناءة التي من شأنها الإسهام في تحقيق مستقبل محايد المناخ.

وتناقش الأطراف الرئيسية المعنية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28، وضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي، وكيفية الاستفادة والبناء على التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي خلال المؤتمر وما بعده.

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، كل عام، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر. وشهد معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022 مشاركة أكثر من 1750 شركة من 55 دولة حول العالم.

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