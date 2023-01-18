حمدان بن محمد يعلن فوز دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في قائمة "تريب أدفايزر"

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فوز دبي بالمرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم بحسب قائمة "تريب أدفايزر".

وتوجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من "تريب أدفايزر".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بعد أيام من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن أهدافها جعل دبي من أهم 3 وجهات سياحية للزائرين من حول العالم، جاءت دبي في المرتبة الأولى كأفضل وجهة في العالم في قائمة (تريب أدفايزر)".

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