حاكم الشارقة ورئيس أوغندا يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض، ووام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في قصر البديع.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، برئيس جمهورية أوغندا، وتبادل معه الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة، كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية.

حضر اللقاء عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعبدالله حسن عبيد حسن الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية أوغندا، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوغندا.

تطوير

إلى ذلك، قال المهندس يوسف العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجه بتطوير شارع شاطئ الزبارة وإنشاء ميدان على شارع الشهيد سيف عيسى النقبي وطريق أسفلتي يمثل محوراً رئيسياً لربط ضاحيتي الزبارة واللؤلؤية، إضافةً لتوفير طريق أسفلتي يؤدي لشاطئ الزبارة مع 80 موقفاً لخدمة مرتادي الشاطئ، ويبلغ الطول الإجمالي للطرق 2.9 كم، بتكلفة قدرها 8 ملايين درهم.

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