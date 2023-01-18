حاكم رأس الخيمة: تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص» أولوية قصوى

المصدر: رأس الخيمة - وام

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اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على الخطط الاستراتيجية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والبرنامج الوطني «نافس» الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتأهيل الشباب الإماراتي للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

وخلال الاجتماع، اطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إنجازات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأبرز نتائج برنامج «نافس» التي فاقت التوقعات خلال عام 2022، وأشاد سموه بجهود المجلس ونجاحه في دعم شباب الوطن وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قادرين على العمل والمنافسة في القطاع الخاص، والاستفادة من المزايا المتعددة التي يقدمها البرنامج لرفع نسب التوطين في أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأكد سموه أهمية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص وتوظيف جهود الكوادر الإماراتية للمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في المستقبل.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة من الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لشرح مفصل عن مستهدفات التوطين في القطاع الخاص في العام 2023 وأهم القطاعات الأكثر جاذبية لتركيز جهود التوطين فيها، وعدد المواطنين المسجلين، والشركاء الاستراتيجيين في برنامج «نافس» الذي يعد منصة متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال في القطاع الخاص.

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