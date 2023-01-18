«تنفيذي الشارقة» يوصي بدعم المزارع الإنتاجية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبحث الاجتماع الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، المعنية بمتابعة سياسات العمل الحكومي في إمارة الشارقة، والاطلاع على تقارير الأداء وتقييم القطاعات المختلفة، واتخاذ القرارات التي تصب في الصالح العام.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في إمارة الشارقة، يهدف إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته، وتوعية النظار بالأحكام الشرعية والقانونية للنظارة.

وتضمن القرار مختلف البنود القانونية التي تنظم أعمال النظارة، كشروط الناظر وتعيينه والالتزامات والمسؤوليات، وغيرها من البنود التنظيمية.

رؤية

وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين، ناقش المجلس آلية دعم المزارع الإنتاجية في الإمارة.

وتهدف الآلية إلى تعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي، وإنتاج غذاء صحي خالٍ من السموم وآمن على صحة الإنسان والبيئة، ورفع الوعي والتثقيف بأهمية الزراعة وصحة المحاصيل الزراعية، وتيسير الإجراءات والتكاليف الزراعية على المزارعين المحليين.

واعتمد المجلس عدداً من توصيات آلية دعم المزارع الإنتاجية، موجهاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتذليل كل العقبات أمام المزارعين، والارتقاء بمستوى المحاصيل الزراعية وكمية إنتاجها مع المحافظة على جودتها، وتشجيع المزيد من المواطنين للدخول في مجالات الإنتاج الزراعي.

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