«إقامة دبي» تنظم ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتعاون مع معهد رشاقة الأعمال، ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول «لماذا، وماذا، وكيف للرشاقة المؤسسية في الجهات الحكومية».

حيث استضافت المتحدث د.أحمد صدقي رئيس الرشاقة المؤسسية في Riot games، ورئيس الاتحاد الدولي للرشاقة ICAgile، كما تخلل الملتقى إطلاق معهد الرشاقة المؤسسية العالمي معايير وأبعاد الرشاقة المؤسسية الجديدة، وذلك في «سكاي فيو» بدبي.

وجاء تنظيم هذا الملتقى بهدف إطلاع المشاركين على مجموعة من القدرات والسلوكيات وأساليب العمل التي تسهم في تعزيز بيئة العمل من خلال تحقيق أهداف وغايات الرشاقة المؤسسية واستدامتها، استكمالاً لسلسلة من الملتقيات والبرامج والمبادرات التي أطلقتها إقامة دبي.

وشهد الملتقى الأول الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ونائبه اللواء عبيد بن مهير سرور، ومساعدو المدير العام، والدكتور هزاع النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وعدد من كبار الموظفين في حكومة دبي.

مبادرة

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن هذا الملتقى مبادرة نوعية أخرى تضاف إلى سجلات الإدارة، التي حرصت دوماً على مواكبة توجهات قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها نحو التركيز على الرشاقة المؤسسية واستدامتها للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن توجيه جميع استراتيجيات الإدارة حول مستقبل جديد للمتعاملين يركز بالدرجة الأولى على هذه الفئة.

وأشار إلى أن تنظيم ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول هو من بين العديد من الخطوات والإجراءات التي تتخذها إقامة دبي لتكريس دورها المحوري على صعيد العمل الحكومي، والذي قادها إلى الحصول على 5 نجوم في التقييمات، وبجهود الجميع سنحقق النجوم الـ6.

وأضاف: إن مساعي إقامة دبي من خلال هذا الملتقى تنطوي على العديد من الأهداف المحورية المرتبطة بتكريس استدامة التفوق والريادة، في إطار تصاعدي، حيث باتت اليوم نموذجاً ومرجعاً لأفضل الممارسات العالمية في الرشاقة المؤسسية.

مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها فريق العمل في تعزيز كفاءة العمل وجودة الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتوفير أعلى معايير الخدمات وتحسين المخرجات وإطلاق المبادرات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رؤى

وأشار إلى أن «إقامة دبي» سبّاقة إلى تبنّي رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بالاستراتيجيات والمبادرات التطويرية، مؤكداً أهمية المشاركة لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق أهداف الرشاقة المؤسسية، بما يتسق مع استراتيجيات حكومة دبي ويحقق أهدافها وتطلعاتها، وينعكس بالإيجاب على مخرجات الإدارة العامة.

وقال العميد حسين إبراهيم أحمد، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في إقامة دبي: إن ملتقى الرشاقة المؤسسية الحكومي الأول جاء في إطار حرص إقامة دبي على مواصلة تطبيق استراتيجياتها التطويرية الشاملة، بما يواكب معايير استراتيجية دبي للأداء الحكومي المتميز، التي تم اعتمادها في ديسمبر من عام 2022، بغية الارتقاء بجودة الأداء وتطبيق أفضل الممارسات على مختلف الأصعدة لتحقيق النتائج المثلى التي تعزز من ريادة ومكانة الإدارة العامة، كونها من أبرز الجهات الرسمية التي تسعى إلى تطوير أدواتها وصولاً إلى تحقيق أعلى معايير الرشاقة المؤسسية.

وأكد الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن حكومة الإمارات التي تتعامل مع أكثر من 200 جنسية تنظر إلى الأفراد ليس بوصفهم مراجعين، بل بوصفهم متعاملين، وبالتالي فإن الخدمات تقدم بصورة أكثر سلاسة وسرعة ورقياً.

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