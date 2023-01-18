3 خطوات إلكترونية لاشتراك الموردين بمناقصات وزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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حددت وزارة الطاقة والبنية التحتية آلية للمشاركة في المشاريع الهندسية، تشمل 3 خطوات تتم إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للوزارة www.moei.gov.ae، لاشتراك الموردين في المناقصات، وتتضمن التسجيل، والمناقصة، والتعاقد.

حيث تبدأ إجراءات الراغبين بالمشاركة بالاطلاع على إعلان المناقصة عبر قنوات الإعلان المعتمدة، مثل الموقع الإلكتروني للوزارة، أو قنوات التواصل الاجتماعي، فيما يتوجب على المشتركين الاستقصاء والتحضير للمشاركة في المناقصة.

تسجيل بيانات

وتبدأ الخطوة الأولى لاشتراك الموردين في المناقصات بالتسجيل في الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الهوية الرقمية، والتقديم عبر خدمة طلب التأهيل الإلكتروني للاستشاريين والمقاولين والموردين للمشاريع الهندسية، واستكمال بيانات الطلب، ثم سداد الرسوم المقررة، وبمجرد استلام شهادة التسجيل إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني، يمكن للمورد تقديم طلب الاشتراك في مناقصات المشاريع الهندسية إلكترونياً.

وسيتمكن المشترك من تحميل وثائق المناقصة عند استلام الموافقة على الطلب، وبعد إتمام دراسة الوثائق والتحضير لتقديم العطاء، يقوم المورد بتحضير الضمان المصرفي الابتدائي وتقديم العطاء مستوفياً كل المتطلبات عبر النظام الإلكتروني للمناقصات، ثم حضور جلسة فتح المظاريف إلكترونياً عبر الاتصال المرئي، في الموعد المحدد لفتح المظاريف وبحضور جميع المناقصين.

123 خدمة

ويتم تسليم نسخة من محضر فتح المظاريف إلكترونياً عبر النظام بعد انتهاء الجلسة مباشرة، إلى حين إعلان النتائج من قبل اللجنة المختصة، وبعد صدور قرار اللجنة يتم إخطار المناقص الفائز بترسية المشروع، فيما يتوجب بعدها تحضير الضمان المصرفي النهائي واستكمال إجراءات توقيع اتفاقية العقد، وجميع وثائق المشروع على النظام الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية، وحين انتهاء جميع الأطراف من التوقيع سيتم تسليم نسخة من العقد عبر النظام للحفظ والبدء بالتنفيذ.

وتقدم الوزارة 123 خدمة تتنوع بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، فيما تعتمد منظومة التواصل معها على ضوابط وإجراءات حوكمة ورقابة دورية، تطبيقاً لاستراتيجية الوزارة التي تستهدف مواكبة أعلى معايير الجودة في مجال تعزيز التواصل مع المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم وفقاً لمعايير الحكومة الذكية.

وسائل تواصل

وتشمل قنوات ووسائل التواصل مع المتعاملين لدى الوزارة، مركز الاتصال 8006634 وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني www.moei.gov.ae ومراكز سعادة المتعاملين، إضافة إلى حسابات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» و«انستغرام» و«فيسبوك» و«لنكد إن» و«يوتيوب».

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