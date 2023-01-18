رئيس الدولة: علاقات الإمارات وكازاخستان قوية ومتنامية

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، تهدف إلى تنمية جوانب التعاون وترسيخ العلاقات بين البلدين.

ودوّن صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس في حسابه عبر «تويتر»: التقيت فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف..

وبحثنا علاقات الصداقة والتعاون، كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. علاقات الإمارات وكازاخستان قوية ومتنامية، وحريصون على الارتقاء المستمر بها في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان: مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ونظيرتها وزارة الرعاية الصحية في كازاخستان، بجانب إعلان مشترك بين حكومتي دولة الإمارات وكازاخستان بشأن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية.

ومذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي بين الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة ولجنة الطيران المدني التابعة لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، ومذكرة تفاهم أخرى بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي التابع لأكاديمية الإدارة العامة في كازاخستان.

كما شملت اتفاقية بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدولة وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان بشأن تطوير العلاقات في مجال العمل الأرشيفي، ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق كازاخستان لتطوير الاستثمار من جهة، وشركة «مصدر» بشأن تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة.

إضافة إلى اتفاقية بين صندوق كازاخستان لتطوير الاستثمار وشركة «مصدر»، واتفاقية أخرى بين وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تنفيذ مشاريع في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية البحرية، إلى جانب اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «كاز موناي غاز» في كازاخستان.

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