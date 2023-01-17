منصور بن محمد يكرّم القائمين على برنامج "جاهزية الدفاع المدني بدبي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اليوم (الثلاثاء) على هامش زيارة سموه لفعاليات الدورة 24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسيك" 2023،، النقيب عيسى أحمد المطوع، مدير إدارة الرقابة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، لجهوده في تقديم أفضل الحلول المبتكرة في مجال التنبؤ بالحرائق والتوعية بأسبابها، لتجنّب وقوعها من خلال إدارته لبرنامج تطوير "جاهزية الدفاع المدني الذكي بدبي".

وشاركت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي في معرض إنترسك 2023م - المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بعدد من الابتكارات والحلول الذكية ومن بينها برنامج تطوير "جاهزية الدفاع المدني بدبي"، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق بشكل استباقي.

وحظي البرنامج بإشادة دولية ممثلة في الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق NFPA، حيث يعتمد البرنامج على استخدام تكنولوجيا البيانات الضخمة من خلال ربطه مع الدوائر الحكومية بإمارة دبي، ومن ثم تحليل تلك البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ باحتمالية وقوع حوادث الحريق بناء على قاعدة بيانات الحوادث المشابهة التي حدثت في الإمارة على مدار الخمس سنوات الأخيرة.

ويسهم البرنامج في الوقوف على مسببات الحريق لكل منطقة، حيث يقوم بإرسال مواد توعوية في صورة رسائل نصية قصيرة إلى القاطنين في تلك المناطق للتعريف بأكثر أسباب الحريق المحتملة بهدف حث الجمهور على ضرورة تجنبها بما يحول دون وقوع تلك الحوادث تأكيداً على النهج الاستباقي في معالجة المشكلات قبل وقوعها.

وقد أشاد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بجهود فرق الدفاع المدني المختلفة في تقديم أفضل الحلول الإبداعية المبتكرة والاطلاع على أحدث التجارب والاستراتيجيات العالمية، وتوظيف الوسائل والتطبيقات الذكية في مجال الاستجابة الطارئة وتفادي حوادث الحريق والحد منها، مما يسهم في تعزيز قدرات وإمكانات رجال الإطفاء والإنقاذ في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز مكانة دبي وأمنها وسلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزوّار باعتبارها وجهة سياحية واقتصادية عالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز