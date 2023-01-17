منصور بن محمد يفتتح الدورة الـ 24 لمعرض ومؤتمر "إنترسيك"

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اليوم فعاليات الدورة الـ 24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسيك" 2023، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، الذي يجمع الآلاف من خبراء القطاع في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دوليةً واسعة بأكثر من 1000 جهة عارضة من 55 دولةً مختلفة، بما فيها 10 أجنحة دولية من جميع أنحاء العالم.

وقام سموه بجولة في المعرض، رافقه خلالها سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث شملت الجولة زيارة سموه لمنصة شرطة دبي، والاطلاع على ما تعرضه من ابتكارات وخدمات أمنية وذكية بما فيها "مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران" التابع لشرطة دبي، وما يقدمه من خدمات دراسة المُستجدات في المجال الأمني، ومتابعة البيانات وتحليلها وتقييمها، ومن ثم رفع التوصيات إلى الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وتفقّد سموه منصة الشركة الوطنية السعودية للخدمات الأمنية "سيف”، والتي تشارك في المعرض ضمن القسم المعني بمنتجات وحلول الأمن الوطني وتطبيق القانون وحماية الحدود وأمن المطارات والطيران والأمن البحري.

وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث أطلع سموه على المشاريع التي تقدمها الإدارة باستخدام احدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في مجال الحفاظ أعلى مستويات الأمن والسلامة لمجتمع دبي، بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص وبما يخدم الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي.

كما زار سموه منصة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي التي تطرح من خلال الحدث عدداً من الأنظمة الأمنية المبتكرة ومن بينها برنامج "مدار" وهو نظام يقوم بتتبع الأجسام المتحركة بمختلف أحجامها وأنواعها باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS.

وتوقف سموه أمام منصة "مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء" التي تعرض أحدث حلولها الأمنية والتقنيات والتطبيقات الخاصة بالعمليات اليومية والمهام الحرجة والمصممة لدعم فرق الأمن والسلامة والمستجيبين الأوائل.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 19 يناير الحالي، وتتضمن فعاليات مخصصة لاستعراض المنتجات المميزة في مجالات الأمن التجاري والمحيطي والأمن الوطني والحرائق والإنقاذ والصحة والسلامة والأمن السبراني، بالإضافة إلى برنامج مؤتمرات وجلسات تفاعلية لتبادل المعارف والعديد من الأنشطة المتخصصة.

وقال أليكس نيكول، رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت ميدل إيست.. " شهد الإقبال على معرض إنترسك 2023 مستوياتٍ غير مسبوقة مع حضورٍ واسع في اليوم الأول، والذي تضمن العديد من الجلسات الحوارية والصفقات الهامة وغيرها من فرص التواصل المجزية. ويأتي الاقبال نتيجة لتوقعات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع، والطلب المتزايد على أحدث الحلول التي تضمن سلامة الأفراد والأماكن، فضلاً عن التطور المتسارع في ميدان الأمن الإلكتروني".

وأضاف " يُعدّ إنترسك 2023 منصةً مثالية للجهات المهتمة بقطاع الأمن وخدمات الطوارئ والحماية من الحرائق والسلامة والشرطة والأمن السيبراني، إذ يوفر الوجهة الأفضل على مدار أيامه الثلاثة للاطلاع على أحدث التوجهات والتعرّف إلى الفرص التجارية في قطاع يحمل إمكانيات نمو واعدة".

ويقدّم مؤتمر "إنترسك" خلال يومه الثاني العديد من الجلسات، أبرزها كلمة تلقيها الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة قسم البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي الرائد: منظمة متكامل ومبتكرة للخدمات الآمنة الذكية"؛ وجلسة حول "حاضر ومستقبل الحرب الإلكترونية الهجينة" مع سلطان العويس رئيس الشؤون الرقمية بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

ويكرّم إنترسك 2023 خلال حفل عشاء مميز في فندق "ريتز كارلتون" مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع فعاليات اليوم الثاني، أفضل شركات الأمن والسلامة، حيث استقطب برنامج جوائز المعرض هذا العام 1,256 مشاركة، وصل منها 54 متنافساً إلى القائمة النهائية.

ويُقام معرض إنترسك 2023 بدعم من شرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني. ويحظى المعرض بمجموعة متميزة من الجهات الداعمة، تشمل نافكو والشركة الوطنية السعودية للخدمات الأمنية (سيف) وداهوا تكنولوجي وهيكفيجن وديجيفورت وويسترن ديجيتال وأتايس فيلوكس وكومبورت ومونيتوريل وهانيويل وبيركو وإف إم أبروفالز وهواوي وسيلبرايت وإن إكس ديجيتال تكنولوجي وأونفيف وبرايس ووتر هاوس كوبرز.

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