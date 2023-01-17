"طرق دبي" تفوز بجائزة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء

المصدر: البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجائزة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء عن فئة مشروع المبنى الأخضر للعام وذلك لمحطات مسار 2020 الحاصلة على شهادات الفئة الذهبية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بموجب برنامج الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).

وتعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي الجهة الأولى عالمياً التي تمتلك أكبر عدد من شهادات LEED للفئة الذهبية لمشروع نقل ومواصلات يتم منحها للمباني بمواصفات متميزة. وتشمل المواصفات اختيار الموقع المناسب للمحطات، وتطبيق استراتيجيات خفض استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة لاستخدام مواد بناء مناسبة وقابلة لإعادة التدوير وتقليل المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيق تقنيات الأبنية الخضراء.

وصممت محطات مسار 2020 لتكون متماشية مع التصميم البيئي للأبنية الخضراء ويبلغ عددها 7 محطات، تتكون من محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية في موقع اكسبو 2020، و3 محطات علوية ومحطتان تحت الأنفاق.

جائزة الأبنية الخضراء

تنظم جائزة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء من قبل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء وتهدف إلى تكريم المتميزين وأفضل الممارسات في مجال البيئة العمرانية المستدامة التي تشمل تصميم وبناء وتشغيل مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللجائزة معايير معينة وهي اختيار المنتجات والمواد الصديقة للبيئة، بالإضافة لاختيار المعايير الخضراء في التصميم والتشغيل، واستخدام التكنولوجيا الخضراء التي تعتبر صديقة للبيئة.

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