فرصة سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا بوجه عام وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خاصةَ على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار وتكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:49 والثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والثاني عند الساعة 02:33 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:01 والثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 12:40 والثاني عند الساعة 01:11 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 75 40

دبي 24 15 80 35

الشارقة 23 16 80 40

عجمان 23 14 75 45

أم القيوين 22 15 80 40

رأس الخيمة 24 13 85 40

الفجيرة 25 17 75 45

العـين 23 14 75 25

ليوا 22 13 95 45

الرويس 22 15 85 55

السلع 19 12 95 55

دلـمـا 20 14 85 55

طنب الكبرى 22 17 80 55

طنب الصغرى 22 17 80 55

أبو موسى 22 18 90 60

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