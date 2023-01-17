الرئيس الكوري: متحف المستقبل في دبي مصدر الهام لخلق مستقبل أفضل للبشرية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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عبر فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس كوريا الجنوبية عن سعادته وتقديره العميق لدعوته من قبل المسئولين في دولة الإمارات لزيارة متحف المستقبل في دبي، مؤكدا أن العبارة المنقوشة في متحف المستقبل وهي من الاقتباسات الملهمة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه"، تلقى صدى عميقا لدى الزائرين.

وأضاف فخامته بأن الناس عادة يربطون المتحف بأشياء من الماضي، لكن هذا المتحف في دبي يلهمنا لخلق مستقبل أفضل للبشرية.

واقتبس الرئيس الكوري خلال تصريحاته، مقولة لألبرت أينشتاين حين قال "لا يمكنك استخدام خريطة قديمة لاستكشاف عالم جديد" وقال "نحن نعيش في عالم يتغير بسرعة أكبر من أي وقت مضى والأشياء التي تم تصويرها في أفلام الخيال العلمي أصبحت الآن حقيقة واقعة، والعديد من الضروريات في حياتنا اليومية أضحت مجرد لمسة على هواتفنا الذكية.

وتابع «نحن بحاجة إلى خريطة جديدة أيضًا.يمكن للعلم والتكنولوجيا تغيير المستقبل تمامًا، اعتمادًا على نوع العلوم والتكنولوجيا التي يتم تطويرها وكيفية استخدامها، والشيء المهم هو أن يكون لدينا القدرة على الاختيار، لافتا إلى أن بالنسبة لأولئك الذين يسعون لتحقيق السلام والازدهار، فإن هذا الحق في اختيار التكنولوجيا والتحكم فيها لا يقل أهمية عن الحق في الحياة.

وأضاف الرئيس الكوري «من أجل ممارسة الحقوق الممنوحة لنا بشكل صحيح، يجب علينا أولاً رسم المستقبل المناسب الذي يجب أن نتحرك تجاهه والمعايير المناسبة ستكون ضرورية، وأن كرامة الإنسان هي القيمة التي لا يمكن ولا ينبغي التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف.

نحن نتعايش بالفعل مع أنواع مختلفة من روبوتات الذكاء الاصطناعي ويجب أن يتطور العلم والتكنولوجيا من خلال الابتكار المستمر، ولكن يجب أن يكونا قادرين على المساهمة بشكل كامل في تحقيق القيم التي نسعى إليها.

وختم بالقول من خلال التضامن والتعاون على أساس العلم والتكنولوجيا، يجب علينا الآن التغلب على الأزمات المشتركة التي تواجه البشرية مثل تغير المناخ والأوبئة، وشيخوخة السكان والنمو الاقتصادي المنخفض وفي الوقت نفسه، فإن التضامن العالمي ضروري للتصميم المشترك وتحقيق مستقبل يحترم كرامة الإنسان كقيمة بارزة، فالمستقبل ليس شيئًا يمكننا التنبؤ به، بل المستقبل شيء نصنعه باستمرار.

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