ولي عهد الفجيرة يصدر عددًا من القرارات

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عددًا من القرارات لسنة 2023، حيث أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2023 بشأن إصدار النظام المالي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، والقرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية لنادي الفجيرة للفنون القتالية.



كما أصدر سمو ولي عهد الفجيرة، القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العامة للمشتريات الحكومية، بحيث تشكل اللجنة من كافة الدوائر الحكومية على أن تمثل كل دائرة بممثل واحد.



كما أصدر سموه القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن تحديث بيانات المباني والمساكن والأسر والمنشآت والتعداد العام للسكان لسنة 2024 في إمارة الفجيرة على أن يتولى مركز الفجيرة للإحصاء إطلاق المشروع والعمل عليه برئاسة مدير المركز وعضوية ممثلين من دوائر الفجيرة.



ويعمل بهذه القرارات اعتبارًا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

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