حاكم الشارقة يوجه بتطوير شارع شاطئ الزبارة بـ 8 ملايين درهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة هيئة الطرق والمواصلات في الامارة بتطوير شارع شاطئ الزبارة وإنشاء ميدان على شارع الشهيد سيف عيسى النقبي وطريق اسفلتي يمثل محوراً رئيسياً لربط ضاحيتي الزبارة واللؤلؤية ، إضافة إلى توفير طريق اسفلتي يؤدي إلى شاطئ الزبارة مع 80 موقفاً لخدمة مرتادي الشاطئ ، حيث يبلع الطول الاجمالي للطريق 2.9 كيلومتر ، وبتكلفة قدرها 8 ملايين درهم ، أعلن عن ذلك المهندس يوسف العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ظهر اليوم في مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من اذاعة الشارقة .

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