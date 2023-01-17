رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة .. علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء ــ الذي جرى اليوم في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ بزيارة رئيس كازاخستان إلى دولة الإمارات .. وهنأه بمناسبة العام الجديد متمنياً لفخامته عاماً جديداً مليئاً بالسعادة والتوفيق وأن تنعم فيه كازاخستان بالنماء والازدهار والاستقرار .. متطلعاً إلى أن يكون للزيارة تأثير عميق في إثراء أوجه التعاون الثنائي ودفع علاقات البلدين إلى الأمام.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء .. مسارات التعاون بين دولة الإمارات وكازاخستان وفرص تنويعها في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحث سموه ورئيس كازاخستان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية "أسبوع أبوظبي للاستدامة " الذي يعد منصة عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي وجهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة .. أن علاقات البلدين تميزت خلال أكثر من 30 عاما بالمتانة والتفاهم منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992 .. مشيراً سموه إلى أن الاتفاق الذي جرى خلال شهر أكتوبر 2021 على إقامة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين .. يمثل خطوة أساسية ومهمة في مسار العلاقات الثنائية خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة التي يمتلكها البلدان في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

وأشار سموه إلى التعاون المثمر في مجال الطاقة المتجددة حيث وقع البلدان خلال عام 2021 اتفاقات في هذا المجال بحوالي ستة مليارات دولار ، كما أن لدى البلدين خطط لتحقيق الحياد الكربوني في الإمارات 2050 وفي كازاخستان عام 2060.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى مشاركة فاعلة من كازاخستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وأكد سموه أن البلدين يشتركان في نهجهما الداعي إلى السلام والاستقرار في العالم وحل المشكلات والأزمات مهما كانت صعوبتها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية .. إضافة إلى تعزيز قيم التعاون والتآخي بين شعوب العالم لصالح مستقبل الأجيال المقبلة.

من جانبه عبر فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان الصديقة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق، مؤكداً أن نتائج زيارته إلى الدولة ستكون دفعة قوية لتطوير العلاقات بين البلدين وتعميقها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي شريك إستراتيجي أساسي لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ودعمت كازاخستان منذ حصولها على الاستقلال، وأن الشعب الكازاخي لن ينسى هذا الدعم وخاصة الدور الكبير لدولة الإمارات في إنشاء العاصمة الجديدة لكازاخستان، وهو رمز للصداقة المخلصة بين البلدين.

وقال فخامة قاسم جومارت توكاييف “ إنه في العالم الماضي احتفلنا بمرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكازاخستان، وخلال هذه الفترة تعمقت العلاقات وارتفعت لمستويات جديدة”.

وأضاف أن هناك شراكة بناءة وحوارا سياسيا قويا بين الإمارات وكازاخستان، وأن هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة إلى بلاده وستصب المشاريع الجديدة في المستقبل في صالح البلدين.

وأكد الجانبان في ختام المحادثات سعي البلدين إلى تنمية علاقاتهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما شددا على أهمية دعم مبادرات السلام وتحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة قاسم جومارت توكاييف خلال اللقاء إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وكازاخستان تهدف إلى تنمية جوانب التعاون وترسيخ العلاقات بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان التالي : مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات ونظيرتها وزارة الرعاية الصحية في كازاخستان .. بجانب إعلان مشترك بين حكومتي دولة الإمارات وكازاخستان بشأن إقامة مشاريع استثمارية استراتيجية ومذكرة تفاهم بشأن النقل الجوي بين الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة ولجنة الطيران المدني التابعة لوزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان ومذكر تفاهم أخرى بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي التابع لأكاديمية الإدارة العامة في كازاخستان.

كما شملت اتفاقية بين الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدولة وأرشيف رئيس جمهورية كازاخستان بشأن تطوير العلاقات في مجال العمل الأرشيفي ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة في كازاخستان وصندوق كازاخستان لتطوير الاستثمار من جهة وشركة "مصدر" بشأن تنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة .. إضافة إلى اتفاقية بين صندوق كازاخستان لتطوير الاستثمار وشركة "مصدر" واتفاقية أخرى بين وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تنفيذ مشاريع في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية البحرية .. بجانب اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "كاز موناي غاز" في كازاخستان.

وسجل فخامة قاسم جومارت توكاييف كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وتمنياته لعلاقات البلدين الصديقين مزيداً من الازدهار خلال المرحلة المقبلة.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لرئيس كازاخستان.

حضر اللقاء والمأدبة كل من .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة

وسعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

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