محمد بن راشد يلتقي فخامة الرئيس الكوري يون سيوك يول

المصدر: البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، ضيف البلاد فخامة الرئيس الكوري يون سيوك يول.

وأكد سموه على عمق العلاقات بين البلدين قائلاً: "علاقاتنا معهم نموذجية. في الفضاء تعاونا في نقل المعرفة، في الطاقة شيدنا أكبر محطة نووية في العالم، في التجارة نحن شريكهم العربي الأول".

وأوضح سموه أن الإمارات ماضية في تعاونها المثمر والاستراتيجي مع دولة كوريا الجنوبية قائلاً: "سندعم 26 اتفاقية جديدة تم توقيعها للوصول لمستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي".

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