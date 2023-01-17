رئيس الدولة يستقبل رئيس كازاخستان

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لفخامة قاسم جومارت توكاييف - لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي - مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكازاخستان ، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.

وكان في الاستقبال.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر و معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرافق الرئيس الكزخي وفد يضم معالي كل من .. تيلوبيردي مختار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و جومانجارين سيريك نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل وكازيخان يرجان نائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي وموسين بغداد وزير التنمية الرقمية والابتكار والفضاء ومعالي أكشولاكوف بولات وزير الطاقة وكارابايف مارات وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية وسعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان وعدد من كبار المسؤولين في كازاخستان.

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