نهيان بن مبارك: الإمارات و كوريا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة

المصدر: وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تزداد تطورا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في قصره بأبوظبي معالي كوون يونغ سيه وزير الوحدة لدى جمهورية كوريا الصديقة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وآفاق التعاون في مجال التسامح والتعايش وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.. معربا عن أمله بفتح آفاق جديدة من التعامل في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد معالي كوون يونغ سيه بمسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

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